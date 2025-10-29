El hospital Señor del Milagro desarrollará una jornada de salud femenina

En el marco de la campaña Octubre Rosa, hoy y mañana jueves 30, en ese nosocomio brindarán atención a consultas de salud integral a demanda espontánea.

El consultorio de la Mujer, dependiente del servicio de Medicina Familiar y General, del hospital Señor del Milagro, realizará una jornada de medicina preventiva para las mujeres.

La actividad, enmarcada en la campaña Octubre Rosa, tendrá lugar hoy en el horario de 9 a 12; y mañana jueves 30 de 14 a 16 horas.

En ambos días se realizarán consultas integrales, puesta al día de vacunas y estudios para la detección temprana del cáncer de cuello de útero. Además, se enseñará la técnica de autoexploración mamaria y se entregarán pedidos médicos de mamografías a las pacientes que lo requieran.

La actividad tendrá lugar en el consultorio uno, ubicado en el sector de consultorios externos 1, de esa institución sanitaria.

Cabe destacar que las pacientes no deberán solicitar turno con anterioridad, sino que deberán registrarse al llegar para ser llamadas por los especialistas, en el programa de Estadísticas del nosocomio.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación