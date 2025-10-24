La Selección argentina debuta ante Paraguay en las primeras Eliminatorias para el Mundial Femenino

El novedoso certamen se denomina Liga de Naciones y participarán nueve países en busca de la clasificación a la Copa del Mundo de Brasil 2027.

Arranca un nuevo sueño para la Selección argentina femenina. La Conmebol estrenará el primer torneo clasificatorio para el Mundial y el equipo que dirige Germán Portanova se enfrentará contra otros ocho países por los boletos disponibles para el máximo certamen que se disputará en Brasil en 2027.

El nuevo campeonato de Eliminatorias se llamará Liga de Naciones y comenzará este viernes 24 de octubre. La Albiceleste hará su debut en condición de local ante Paraguay en el estadio de Argentinos Juniors, el Diego Armando Maradona. El encuentro comenzará a las 20 y podrá verse por el canal de Youtube de AFA Estudio.

La doble tanda de partidos finalizará el martes 28 de octubre. En la segunda jornada del torneo, Argentina visitará a Uruguay en Montevideo. Luego, el certamen se reanudará a fines de noviembre con una nueva doble fecha.

En esta Liga de Naciones, la Albiceleste buscará clasificarse para el Mundial por tercera vez consecutiva, una racha que no había alcanzado en su historia. El combinado nacional tiene cuatro participaciones en la máxima cita: Estados Unidos 2003, China 2007, Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023.