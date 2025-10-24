Hinchas de U. de Chile apedrearon al micro de Lanús

La visita del Granate era de alto riesgo en Chile, a pesar de jugar el encuentro a puertas cerradas. La bronca del jugador Eduardo Toto Salvio en redes.

Los hinchas de Universidad de Chile protagonizaron otro bochornoso acto de violencia, tras el vergonzoso cruce con los fanáticos de Independiente en Avellaneda: apedrearon el micro que transportaba al equipo argentino de Lanús, en la previa del partido de ida, por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Se sabía que la visita del Granate era de alto riesgo en Chile, a pesar de jugar el encuentro a puertas cerradas. A pesar de los recaudos, los hechos de violencia volvieron a suceder. En el traslado de los jugadores argentinos al Estadio Nacional, un grupo de violentos del conjunto local atacó al colectivo con proyectiles y otros elementos contundentes.

Uno de los piedrazos rompió el vidrio del micro y cayó cerca del jugador Gonzalo Pérez y el juvenil Facundo Sánchez. Además, hubo represión policial contra los hinchas de la Universidad de Chile tras la agresión.

Uno de los referentes de club del Sur del conurbano bonaerense, Eduardo Toto Salvio, compartió una historia de Instagram en la que escribió: “Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. Lamentable ! Hasta que no maten a un jugador, no van a cambiar?”. Los videos, que fueron virales, se observa tan solo una patrulla policial junto al micro que trasladó a la delegación de Lanús, lo que generó la indignación de los argentinos.