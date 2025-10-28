Pedro Rosemblat ubicó las razones de la derrota de Fuerza Patria

El conductor de Gelatina ubicó las razones de la derrota de Fuerza Patria en la repetición de candidatos y las discusiones de forma que no observan el fondo. “No le interesa a nadie la discusión por el desdoblamiento, perdimos en 18 provincias, es algo más profundo”, apuntó

Pedro Rosemblat reflexionó sobre los resultados de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre centrando su análisis en el desempeño de Fuerza Patria y las razones de la caída del peronismo en la consideración de los votantes. Reconocido militante peronista, Rosemblat retomó la línea que le reclama a la dirigencia una autocrítica profunda para dar paso a una renovación que le permita al movimiento fundado por Juan Domingo Perón volver a ser una opción elegida por la mayoría de la ciudadanía.

“Mientras el peronismo siga encarnando el pasado y no tenga una propuesta de futuro va a ser muy difícil”, introdujo en la apertura del programa Industria Nacional, el contenido central del canal de streaming Gelatina, fundado por el propio Rosemblat.

Con estilo coloquial pero frontal al mismo tiempo, Rosemblat reconoció que buena parte de la audiencia que asistió a su canal de Youtube este lunes era partidario de La Libertad Avanza, y no dudó en felicitarlos por el triunfo. “A los libertarios que también forman parte del equipo, felicidades”, expresó entre risas.

Luego, acompañado del equipo conformado por Marcos Aramburu, Lia Copello y Matías Mowszet, comenzaron a indagar en los elementos centrales de lo que calificaron como una paliza electoral de La Libertad Avanza.

“No le interesa a nadie la discusión por el desdoblamiento. Perdimos en 18 provincias. Es algo más profundo, es sistémico, es de falta de ideas”, dijo el conductor, en alusión a uno de los debates que emergió alrededor del peronismo bonaerense y que apunta a la estrategia planteada por Axel Kicillof al adelantar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, aún con la opinión contraria de la ex presidenta Cristina Kirchner. “Es algo más de fondo”, insistió Rosemblat.