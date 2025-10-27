Milei aseguró que se tomará “algo de tiempo” para definir su nuevo Gabinete

El jefe de Estado dijo que elegirá una estructura que le permita negociar con la oposición no kirchnerista para avanzar con nuevas reformas. No habrá cambios en el “Triángulo de Hierro”.

Luego de ganar las elecciones nacionales legislativas 2025, el presidente Javier Milei anticipó que se tomará “algo de tiempo” para definir a los dirigentes que conformarán su nuevo gabinete de ministros.

“El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso. Lo importante es conseguir las reformas. El instrumento es el nuevo Gabinete y lo tengo que armar”, aseguró Milei en diálogo con el periodista Antonio Laje en A24.

Y desarrolló: “¿En la cabeza de quién estaba de que pudiéramos ganar en la provincia de Buenos Aires? Eso reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y sacar leyes que yo me comprometí con los argentinos".

“¿Cuando cambia la Cámara? Tengo algo de tiempo", completó en alusión al 10 de diciembre, la fecha en que se renovará la mitad de Diputados y un tercio el Senado.

Pese a no dar pistas sobre los nuevos nombres, Milei dijo que ya está definido quién sucederá a Patricia Bullrich en Seguridad. Con respecto a Defensa, anticipó que aún tiene pendiente una charla con el actual ministro Luis Petri, que dejará su lugar en el equipo de gobierno para asumir como diputado por Mendoza.

Milei valoró además el trabajo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que hasta la semana pasada parecía que su suerte estaba echada. “Veremos a la luz del nuevo gabinete cómo van a quedar las cosas”, suscribió.

Milei dijo además que no habrá cambios en su círculo íntimo y tanto Santiago Caputo como su hermana Karina seguirán integrando el “Triángulo de Hierro”. “¿Dónde estaban ayer mientras yo daba mi discurso? No va a cambiar eso", dijo el Presidente.

Tanto Karina Milei como Santiago Caputo acompañaron al jefe de Estado en el escenario ganador de la noche del Hotel Libertador. Se sumaron a ellos Manuel Adorni, Diego Santilli y Patricia Bullrich.

El Presidente interpretó los resultados de la reciente jornada electoral como un mandato inequívoco de la ciudadanía para avanzar en su agenda de reformas. En ese sentido, sostuvo que “ayer fue el punto bisagra”, porque el apoyo que recibió el oficialismo fue contundente. “Está claro que podemos empezar a trabajar de manera más profunda y con mejor capacidad de conseguir resultados las reformas que faltan”, consideró con optimismo.

Al analizar el significado de la votación, Milei enfatizó que “la moneda no estaba en el aire, sino en manos de los argentinos. Y dos tercios decidieron que quieren abrazar las ideas de la libertad, con matices, y ese camino que trae la prosperidad”.

El jefe de Estado atribuyó el mérito del resultado a la sociedad: “Los argentinos determinaron que decidieron subirse al camino, subirse a la autopista que va a hacer grande la Argentina nuevamente. O sea, eso es mérito de ellos”.