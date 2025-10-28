El Gobierno destacó la reacción de los mercados y el éxito de la Boleta Única Papel

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street subieron hasta un 50%, mientras que los bonos en dólares treparon entre 14% y 24%.

El Gobierno difundió este lunes un punteo oficial en el que resaltó los efectos positivos del resultado electoral sobre los mercados financieros y el desarrollo de las elecciones legislativas bajo el nuevo sistema de Boleta Única Papel (BUP), aplicado por primera vez a nivel nacional.

Según el comunicado, la jornada del lunes marcó “una respuesta contundente de los mercados internacionales” tras la victoria de La Libertad Avanza, con subas generalizadas en acciones y bonos argentinos.

“A partir de ahora, empieza la construcción de esa Argentina grande que soñamos ser”, señaló el texto difundido por Presidencia. Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street subieron hasta un 50%, mientras que los bonos en dólares treparon entre 14% y 24%.

El dólar oficial retrocedió 85 pesos y el Riesgo País mostró una caída pronunciada, acercándose a los niveles registrados en junio de este año. Desde el Ejecutivo vincularon la mejora a la “confianza de los argentinos en el proyecto de país del presidente Javier Milei” y al “nuevo escenario de estabilidad y previsibilidad” que, aseguran, comienza a consolidarse.

Otro de los ejes destacados por el Gobierno fue la aplicación exitosa de la Boleta Única Papel, que reemplazó al sistema tradicional de boletas partidarias. El documento oficial señala que la BUP garantizó igualdad de condiciones entre los partidos, eliminó prácticas como el robo de boletas y permitió un escrutinio más rápido y transparente.