El oficialismo advirtió a la oposición que vetará cualquier Presupuesto que no garantice el equilibrio fiscal

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, advirtió este martes que el oficialismo vetará el Presupuesto 2026, si no garantiza el equilibrio fiscal. “Espero que reine la nacionalidad”, señaló sobre la ley de leyes que será trata antes del recambio legislativo del 10 de diciembre.

“Ojalá reine toda esta gran pelea del Presidente, de un Presupuesto con superávit fiscal que alcance para pagar los gastos corrientes, pero también los intereses de la deuda contraída, y que la Argentina siga en equilibrio”, expresó Menem en una entrevista con Radio Mitre.

Para luego advertir: “Si no, esto no va a funcionar, vamos a ir directamente al veto. Así que esperemos que reine la racionalidad y sigamos en este esquema, que si hacemos las cosas bien vamos a tener un gran 2026″.

El Presupuesto 2026 ya fue enviado a comisión y deberá tener dictamen de manera obligatoria, previo a su tratamiento en el recinto.

“El pleno emplazó a Comisión a dictaminar, no tuvimos ni tiempo de debatir. Hay tipos que entraron a la Cámara en diciembre de 2021, en una Argentina absolutamente distinta, que van a ser decisores de acá al 10 de diciembre del Presupuesto 2026; y lo que eligió la gente no tiene nada que ver. Esas son las disparidades del sistema que tenemos que corregir”, lamentó Menem.

En este marco, planteó: “Creo que - los legisladores de la oposición- tomaron esa decisión para generar cierto clima político emplazando a comisión el Presupuesto. Emplazar te obliga a dictaminar. No van a estar todos los temas discutidos y vamos a tener un dictamen, vaya a saber cómo".



