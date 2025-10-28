Patricia Bullrich dijo que no hablará con quienes "tienen la cabeza formateada en el kirchnerismo"

La ministra de Seguridad y senadora electa por la Capital Federal aseguró que el Gobierno buscará acuerdos con gobernadores y opositores “no kirchneristas”, destacó el sistema de Boleta Única de Papel y afirmó que La Libertad Avanza llegará al Congreso “más fortalecida” desde diciembre.

La ministra de Seguridad y senadora electa por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, afirmó este lunes que el Gobierno abrirá una etapa de diálogo político con gobernadores y referentes opositores, aunque sin incluir a quienes “tienen la cabeza formateada en el kirchnerismo”.

“Vamos a buscar a todos aquellos que no tienen la cabeza formateada en el kirchnerismo, porque esos tienen un país atrasado en su cabeza”, sostuvo Bullrich, quien remarcó que el objetivo oficial será “abrir un diálogo con gobernadores de Provincias Unidas y con otros que vienen del viejo Juntos por el Cambio”.

La ministra habló con la prensa a la salida de su domicilio y celebró el resultado electoral del domingo, donde superó el 50% de los votos en la Capital. “Los resultados fueron impresionantes. El pueblo argentino acompañó el proyecto de cambio en todo el país”, dijo, y consideró que la sociedad entendió que “estamos a mitad de camino” de las transformaciones que impulsa el Gobierno.

Según Bullrich, el voto de la ciudadanía fue un rechazo a quienes “quieren hacer que volvamos para atrás”. Luego agregó que en las últimas semanas de campaña “se notó en la calle un clima muy favorable, con gente que quería que el país siguiera avanzando, y en los últimos días fue impresionante cómo se sintió ese calor”.