Mauricio Macri felicitó a LLA y a Milei por el triunfo

El titular del PRO se expresó en X. Más temprano había dicho que estaba a disposición del Gobierno, si lo necesitan.

Una hora después de que se conocieran los resultados electorales, Mauricio Macri celebró el triunfo del Gobierno y le envió un mensaje a Javier Milei. “Mis felicitaciones a LLA, al presidente Milei y, especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio”, escribió el titular del PRO en X.

“Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre”, agregó Macri.

Más temprano, y después de votar en una escuela de Palermo, Macri les pidió tranquilidad a los mercados y habló sobre los posibles cambios en el Gabinete.

“Espero que el Gobierno emprenda esta agenda de cambio que todo el mundo espera, que refuerce su equipo, que refuerce la gobernabilidad, que es el reclamo de todos para que haya estabilidad y podamos crecer”, sostuvo, ante la prensa.