Javier Milei convocó a los gobernadores a discutir acuerdos

Tras el sorpresivo triunfo de La Libertad Avanza en 16 de los 24 distritos electorales de todo el país, el Presidente pronosticó el fin del "populismo" y tendió puentes con las demás fuerzas políticas en busca de la gobernabilidad que necesita para la segunda mitad de su mandato.

En un eufórico discurso desde el Hotel Libertador, el presidente Javier Milei anticipó una fase de profundas transformaciones legislativas al asegurar que el oficialismo impulsará "el Congreso más reformista de la historia argentina" a partir del 10 de diciembre, cuando asuman los diputados y senadores que resultaron electos este domingo en las elecciones legislativas nacionales.

Tras el categórico triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en 16 de los 24 distritos, el mandatario lanzó un mensaje de unidad en busca de la gobernabilidad que necesita de cara a la segunda mitad de su mandato, una de las condiciones que habrían sido impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a cambio del salvataje financiero. En un rapto de pragmatismo, Milei convocó a los gobernadores a sumarse a una mesa de diálogo para discutir un nuevo marco de acuerdos.

En medio de un clima de festejo en el búnker libertario, el Presidente abrió su alocución con un mensaje celebratorio cargado de gratitud: "Qué linda está la argentina y qué lindo le queda el violeta. Gracias a todos aquellos que siguieron abrazando las ideas de la libertad".

"Hoy ha sido un día histórico. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia. Hoy pasamos el punto bisagra, comienza la construcción de la Argentina grande", anunció Milei, visiblemente satisfecho por la consolidación del espacio en el mapa político nacional.

"Los argentinos le dijeron 'basta' al populismo. ¡Populismo nunca más! Dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado. Durante los próximos dos años tenemos que reafianzar el camino reformista para consolidar el crecimiento y el despegue de la Argentina. Empieza la nueva era de la Argentina libre y grande", agregó el jefe de Estado.

El mandatario interpretó el amplio apoyo electoral como una ratificación directa de su programa de gobierno. En esa línea, insistió en que el resultado valida la hoja de ruta iniciada hace casi dos años. "Es la confirmación del mandato que asumimos en 2023. Hoy el país entero confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la patria. En estos dos años evitamos que Argentina caiga. Era un campo minado", graficó sobre las dificultades iniciales de su gestión.