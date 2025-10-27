Las acciones argentinas suben hasta 50% en Wall Street

Banco Supervielle y otros títulos del sector financiero encabezan la escalada de precios de los ADR argentinos en Wall Street. El S&P Merval se acerca a los 2.500.000 puntos. Los bonos en dólares ascienden hasta 25% en una rueda histórica.

El resultado de las elecciones legislativas, que allana el camino para la administración de La Libertad Avanza por los próximos dos años de mandato, impulsa a extraordinarias alzas para los activos bursátiles.

A las 11:40 horas el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires asciende un 20% en pesos, a 2.480.000 puntos. En Wall Street, las cotizaciones en dólares de acciones y bonos argentinos también se disparan.

Los títulos Globales -con ley extranjera- avanzan hasta 25%, mientras los ADR trepan hasta 50%, con Banco Supervielle al frente. YPF trepa 35%, Vista Energy, un 30%, y Grupo Financiero Galicia gana un 45 por ciento.

Estos movimientos reflejaron la fuerte reacción favorable de los inversores ante el nuevo escenario político local, aunque se dieron en un contexto de bajo volumen y precios todavía iniciales, esperando mayor solidez conforme avance la jornada.

La aceleración en la cotización de los títulos argentinos tomó como única base el cierre del viernes pasado, cuando los valores reflejaron expectativas previas a los resultados electorales.

El sector financiero mostró un volumen destacado y fue motor principal de los aumentos colectivos que protagonizaron los títulos argentinos.

El consenso del mercado apuntó a que la noticia electoral actuó como disparador. Las alzas por la noche superaron el 15% en algunos papeles y luego cobraron mayor dinámica en las primeras operaciones del lunes.