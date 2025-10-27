Luis Caputo ratificó la continuidad del esquema de bandas cambiarias

Además, el ministro de Economía aseguró que se comunicó con el gobierno de Estados Unidos y que están "contentos" por el resultado de las elecciones legislativas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar, tras conocerse la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas de medio término. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker de La Libertad Avanza.

"El esquema de la banda sigue, así que flotará como siempre dentro de la banda", aseguró Caputo, horas después de conocerse la victoria del oficialismo en las elecciones de medio término. Esto ya lo había adelantado durante el mediodía de este domingo, al ser consultado por la prensa cuando salió de emitir su voto en una escuela ubicada en el barrio porteño de Palermo.

De esta manera, el ministro de Economía confirmó que no habrá modificaciones en el régimen cambiario después del resultado de los comicios legislativos, a pesar de que hubo versiones de que desde Estados Unidos pedían que se liberara el precio del dólar.

Por último, Caputo también contó que se comunicó con los funcionarios norteamericanos, tras conocerse la victoria de La Libertad Avanza. "Están contentos, obvio", cerró el ministro de Economía, a la salida del búnker del oficialismo.