Luis Caputo ratificó que no modificará el esquema cambiario

El ministro de Economía respondió a las versiones que surgieron en la city la semana pasada sobre un posible cambio en la política cambiaria del Gobierno. A menos de una semana de las elecciones, el funcionario volvió a defender el camino las bandas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a desmentir un posible cambio al esquema cambiario actual luego de las elecciones legislativas del próximo domingo. Según detalló el funcionario a través de su cuenta de X, "no va a haber ningún cambio al esquema actual".

En detalle, la semana pasada la agencia Bloomberg atribuyó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, una declaración que anticipaba un cambio en la política del Gobierno sobre el dólar: "Argentina tendrá tipo de cambio flotante muy pronto", detalló el portal.

Los rumores despertaron tensiones en la city que mira expectante tanto los movimientos del Gobierno y como los resultados de las elecciones del próximo domingo.