Preocupación en Boca: Se confirmó la lesión de Battaglia

El mediocampista sufrió una lesión de grado II en sóleo de la pierna izquierda, se perderá el duelo ante Barracas Central y podría ausentarse frente a River.

El mediocampista Rodrigo Battaglia se retiró de la práctica de Boca con una molestia en el sóleo de su pierna izquierda y horas más tarde el club emitió un comunicado en el que informó la lesión de grado II en aquel sector.

Tras realizarse los estudios médicos correspondientes se confirmó el problema físico que padeció uno de los futbolistas habituales en el esquema del entrenador Claudio Úbeda y su presencia en el duelo del próximo lunes ante Barracas Central, postergado luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quedó descartada.

De esta manera, el volante defensivo no solo se perderá el choque ante el Guapo, válido por la duodécima jornada del Torneo Clausura, sino que también correría riesgo su participación en los cruces ante Estudiantes de La Plata, el domingo 2 de noviembre, y el Superclásico ante River (9/11).

"El jugador Rodrigo Battaglia presenta una lesión muscular Grado II del sóleo de la pierna izquierda", escribió el parte médico del conjunto de La Ribera en redes sociales. No obstante, el Úbeda recuperó a Milton Delgado, centrocampista quien finalizó su participación en el Mundial Sub 20 con la Selección argentina.

Por su parte, el delantero uruguayo Edinson Cavani tampoco se sumó al grupo titular, como estaba previsto, debido a que aún tiene dolor en la zona del psoas derecho.

Cavani se perdió los últimos cuatro partidos que disputó Boca, aunque en la goleada frente a Newell´s (5 a 0) estuvo en el banco de suplentes. La idea del cuerpo técnico que encabeza Claudio Úbeda es preservarlo para ver si puede llegar a estar frente a River, partido que se jugará el domingo 9 de noviembre, en La Bombonera, a partir de las 16.

Para el enfrentamiento frente a Barracas Central, Úbeda tenía previsto mantener el equipo que perdió el sábado ante Belgrano de Córdoba, pero la lesión de Battaglia obligaría a una modificación en el mediocampo, que tiene a su vez a Leandro Paredes comprometido con cuatro amonestaciones.

Boca llega al enfrentamiento ante los dirigidos por Rubén Darío Insúa necesitado de sumar una nueva victoria para mantener la ilusión de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores. Actualmente, el Xeneize se ubica en la quinta plaza de la tabla anual con 50 puntos.