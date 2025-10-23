Mariano Cúneo Libarona se irá del Ministerio de Justicia después de las elecciones

El Gobierno continúa con los cambios en el Gabinete, que comienzan a trascender incluso antes - y sin importar - cuál sea el resultado de las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre. Fuentes oficiales confirmaron a Ámbito el desplazamiento del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que será oficializado la próxima semana.

La salida se da en medio de un creciente malestar en en Casa Rosada con Cúneo Libarona y la decisión fue tomada sin que se produzca un diálogo entre el presidente Javier Milei y el ministro. Quien se estima que sea su sucesor natural es Sebastián Amerio, hombre de confianza de Santiago Caputo. Ante esto - y la futura salida de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich quien asumirá como senadora por CABA -, el Gobierno avanza en el plan de unificar los Ministerios de Justicia y Seguridad.

En este sentido, uno de los principales apuntados a tomar el nuevo Ministerio es Guillermo Montenegro, actual intendente de General Pueyrredón y quien fue juez federal y también se desempeñó al frente de la cartera de Seguridad de la Ciudad de Mauricio Macri. Así, Amerio podría continuar con su cargo como secretario de Justicia, lo que le permitiría continuar en el Consejo de la Magistratura, rol clave ya que allí se dirimen las designaciones de jueces, fiscales y se debate el avance - o no - de juicios políticos a los representantes de la Justicia.