Belgrano y Argentinos se enfrentan por la semifinal de la Copa Argentina

Belgrano y Argentinos chocan este jueves en el marco del partido correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina. El encuentro se juega desde las 21.10 horas de Argentina en el Estadio Gigante de Arroyito. Se podrá ver por TyC Sports.

Comienzan las semifinales de la Copa Argentina. Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors se enfrentarán este jueves desde las 21.10 en el estadio de Rosario Central y con transmisión de TyC Sports, en busca de un lugar en la gran final ante el ganador del cruce entre River e Independiente Rivadavia de Mendoza que jugarán este viernes en el estadio Mario Kempes de Córdoba. En caso de empate al cabo de los noventa minutos, la clasificación se resolverá mediante tiros desde el punto penal.

Ambos equipos quieren meterse por primera vez en su historia en la final de esta competición. Belgrano llega entonado por su victoria del sábado por 2 a 1 ante Boca en la Bombonera y por una buena seguidilla de siete partidos sin conocer la derrota. En su camino hasta las semifinales, el conjunto que conduce Ricardo Zielinski eliminó a Real Pilar (3-1), Defensores de Belgrano (3-2), Independiente (2-0) y a Newell´s (3-1).

Argentinos Juniors, que está tercero en la tabla anual y muy cerca de clasificarse a la Copa Libertadores 2026, marcha cuarto en la zona A con 18 puntos y también ganó en la fecha pasada del torneo Clausura por 3 a 1 ante Newell's Old Boys. En esta Copa Argentina dejó en el camino a Central Norte de Salta (3-0), Excursionistas (3-0), Aldosivi de Mar del Plata (2-1) y Lanús (1-0).