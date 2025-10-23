Racing no pudo aguantar y perdió 1-0 con Flamengo en el Maracaná

Con un Cambeses gigante, la Academia se plantó en Río de Janeiro pero cayó ante la categoría del Mengao, con un gol de Carrascal, la figura, tras un desvío en Marcos Rojo sobre el final. La revancha será la próxima semana, en Avellaneda.

Racing fue derrotado por Flamengo por 1-0, en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Brasil, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores de América. Con un Facundo Cambeses gigante en el arco, La Academia no pudo aguantar el resultado y lo perdió sobre el final, con un gol de Jorge Carrascal, la figura del encuentro, tras un desvío en Marcos Rojo. La revancha será la próxima semana en Avellaneda.

La revancha entre la Academia y el Mengao se disputará el miércoles 29 de octubre, en el Cilindro de Avellaneda. El ganador de la serie se medirá con Liga de Quito o Palmeiras en la gran final del certamen continental.