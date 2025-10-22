La próxima semana el Móvil de Castración atenderá en Santa Mónica y Sanidad 2
La Municipalidad de Salta continúa desarrollando operativos de castración destinados a animales de compañía en diferentes barrios de la ciudad.
La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá del lunes 27 al viernes 31 en el horario de 8.30 a 13. Se instalará en los barrios Santa Mónica y Sanidad 2.
Desde el área de Bienestar Animal se recuerda que los turnos deben solicitarse previamente y el cupo es de 30 atenciones por día.
El cronograma será el siguiente:
LUNES 27 Y MARTES 28
Punto de Referencia: Salón del Ministerio Evangélico MEDEA
Domicilio: Manz B Lote 25, B⁰ Santa Mónica Etapa 2
Turnos: 3872102659
MIERCOLES 29, JUEVES 30 Y VIERNES 31
Punto de Referencia: S.U.M. B⁰ Sanidad 2
Domicilio: Francisco Leloir 62, B⁰ Sanidad 2
Turnos: 3872102659
Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta:
+ Se castra a partir de los 5 meses hasta 8 años (sujeto a criterio veterinario)
+ El animal debe asistir con correa y bozal en caso de ser de raza agresiva
+ Debe estar en ayuno de 12 hs de sólidos y líquidos
+ El animal debe estar en buenas condiciones de higiene
+ Llevar una manta para el postquirúrgico
+ Las hembras no deben estar en celo o preñadas
+ En caso de haber parido se debe esperar 60 días como mínimo en perras y en gatas
+ Los felinos deben ser llevados en un bolso transportador