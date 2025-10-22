Este jueves el mercado San Miguel no abrirá por la tarde

El mercado municipal San Miguel informa que el jueves 23 de octubre se realizará una jornada de limpieza profunda en horas de la tarde en el predio de San martín 782, por lo cual dicho espacio solo atenderá hasta las 14 horas.

Durante esta jornada de limpieza profunda se procederá a realizar una tarea exhaustiva en todos los pasillos y puestos del mercado, labor que se efectúa periódicamente, pero con menos frecuencia que la limpieza diaria que tiene el predio. Las labores estarán focalizadas en áreas específicas que requieren más atención. Esta acción forma parte del mantenimiento preventivo para conservar la higiene, el orden y el buen funcionamiento del mercado.

Desde la administración se informa que la atención se normalizará el viernes, retomándose las actividades en sus horarios habituales.