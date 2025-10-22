Los vecinos de barrio Morosini cuentan con un renovado Centro de Salud

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, verificó las obras de ampliación y remodelación del Centro de Salud del Barrio Morosini, que comenzó a funcionar nuevamente con una infraestructura renovada que optimizará significativamente la atención sanitaria para miles de vecinos.

Tras más de 40 años de servicio, y ante el crecimiento de la población de la zona de cobertura, era necesaria una ampliación que el ministro destacó como fundamental “era un centro de salud muy pequeño y ya estaba muy deteriorado por el paso del tiempo. La población se fue extendiendo y por lo tanto nosotros necesitábamos una ampliación".

Durante la reunión con el equipo de trabajo y los vecinos de la zona, Mangione agradeció al personal por su labor diaria y les pidió fortalecer el compromiso para brindar una atención de calidad a cada paciente que llega al establecimiento sanitario.

Asimismo, el titular de la cartera sanitaria destacó la importancia del primer nivel de atención, que son los centros de salud, porque “son la primera entrada de los pacientes al servicio sanitario, por eso estamos invirtiendo en infraestructura de calidad para garantizar el acceso equitativo a servicios sanitarios modernos y seguros para toda la comunidad”.

Los trabajos ejecutados, que constan de una ampliación de 50 m² cubiertos, incluyeron la incorporación de dos nuevos consultorios, vitales para descomprimir la demanda y mejorar los tiempos de espera. Además, se sumaron una Sala de Aislamiento, un Lavadero y un Sector de Residuos, esenciales para la operatividad y salubridad del establecimiento.