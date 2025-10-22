Inició el Torneo de Fútbol de los Barrios 2025 en el estadio Martearena

En el Estadio Martearena, Salta vivió una verdadera fiesta deportiva con el inicio de los cruces de la etapa clasificatoria del Torneo de Fútbol de los Barrios, que regresó después de seis años. El torneo tuvo sus primeros partidos con empates entre Villa Primavera y Norte Grande, y entre Barrio Lavalle y Autódromo, en el inicio de una nueva edición del tradicional certamen.

Este certamen, uno de los más importantes a nivel social y comunitario de la provincia, reúne en esta instancia a 34 equipos masculinos y femeninos, promoviendo la participación igualitaria y el espíritu de convivencia. Con un gran acompañamiento de las hinchadas, familiares, amigos y delegados barriales inicio una nueva edición del Fútbol de los Barrios 2025.