Mañana se realizará una nueva marcha para pedir justicia por Vicente Cordeyro

Este miércoles 22 de octubre a las 20 horas en la Plaza 9 de Julio, frente al Cabildo Histórico.

Mañana desde las 20 horas en la Plaza 9 de Julio, frente al Cabildo Histórico se realizará una nueva marcha por justicia en el caso del comisario Vicente Osvaldo Cordeyro, quien fue hallado sin vida el pasado sábado 11 de octubre en cercanías al Cerro Elefante, en San Lorenzo.

En el comunicado difundido por policías retirados, solicitan asistir con banderas o banderines de Salta, en una manifestación pacífica que busca mantener viva la petición de justicia y acompañar a los familiares del excomisario.

El objetivo es pedir el pronto esclarecimiento del caso y recordar que, hasta el momento, no hay resultados concluyentes en la investigación.