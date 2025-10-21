Un joven fue atacado por la espalda a la salida de un boliche y quedó en coma

Jorge Luis Morales fue agredido a traición cuando salía solo de un local bailable en la ciudad de Orán. Cayó al pavimento, golpeó su cabeza contra el cordón y está internado en estado crítico, mientras la Justicia investiga a tres sospechosos

Jorge Luis Morales, de 28 años, permanece en coma inducido luego de haber sido atacado por un grupo de personas a la salida del boliche Set, ubicado en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. El episodio ocurrió durante la madrugada del último domingo, cuando la víctima salía del local bailable y, según el análisis de las cámaras de seguridad, fue abordado por la espalda sin previo aviso. Cayó al pavimento y golpeó su cabeza contra el cordón de la vereda.

Según la denuncia realizada por la familia, los agresores serían integrantes del Club Social y Deportivo Aviación, y ya estarían identificados. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal N° 1 de Orán, que también cuenta con material fílmico tanto del interior como del exterior del establecimiento. Las imágenes que encabezan esta nota muestran el momento en el que Morales recibe un golpe por detrás y cae al suelo, sin haber tenido oportunidad de reaccionar ni de defenderse.

Según el relató la familia, dentro del boliche el grupo señalado habría generado disturbios e incluso lanzaron cerveza a otros asistentes. Por ese motivo, fueron retirados del lugar por personal de seguridad. Minutos después, en la vía pública, se produjo el ataque.

“Mi hijo no peleó, lo atacaron a traición. Se cayó y empezó a convulsionar”, sostuvo su madre, Elizabeth, en diálogo con Radio A de Orán. En las mismas declaraciones, agradeció la intervención de una médica que también salía del boliche y que le brindó los primeros auxilios. “Gracias a esa mujer, mi hijo llegó con vida al hospital”, dijo.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital San Vicente de Paul, donde permanece internado en terapia intensiva, entubado y sedado, con diagnóstico reservado. El equipo médico le indujo el coma para intentar estabilizarlo y controlar un coágulo cerebral que compromete su vida. “Tiene sangre en la cabeza y golpes en el cráneo. Está muy grave”, explicó la madre.

El cuadro se monitorea con tomografías cada 24 horas, en un contexto en el que cada avance o retroceso puede ser determinante. Desde que ingresó al hospital, Morales no recuperó la conciencia. La familia, mientras tanto, pide que el caso no quede impune y convocó a quienes tengan imágenes del hecho a presentarlas ante las autoridades.

“Queremos justicia. Si alguien tiene videos o información, que colabore”, señaló Elizabeth, quien también confirmó que los denunciados estarían identificados “por nombre y apellido”. En ese sentido, apuntó contra unos hermanos, presuntamente parte del plantel de fútbol del club Aviación, como involucrados directos en la agresión. “Todo está en la denuncia”, aseguró.

El caso es investigado por la Brigada de Investigaciones y por personal de la Unidad Regional N° 2, que intervino en la madrugada del domingo para dispersar a los implicados y restablecer el orden en las inmediaciones del local bailable.