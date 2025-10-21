Buscan a los dueños de la perrita rescatada del canal pluvial ubicado en San Juan y Gorriti

Se trata de una hembra adulta, tipo labrador negro, con un tumor en la cola, carga baja de pulgas y garrapatas, lo que hace suponer que tiene un hogar del cual tal vez se haya escapado y extraviado. Quienes tengan información deberán presentarse en el Centro de Adopciones municipal.

El sábado pasado la Municipalidad, a través de la Patrulla Ambiental, logró rescatar a una perra que se encontraba dentro del canal pluvial, ubicado entre San Juan y Gorriti, y no podía salir por sus propios medios.

Pablo Díaz, director del Centro de Adopciones, detalló que “cuando llegó se encontraba con temor y desorientada, pero luego pudimos estabilizarla y examinarla para ver si tenía algún tipo de herida. También le haremos una ecografía para determinar si está castrada ya que a simple vista o tacto no se puede observar la cicatriz de dicha operación”.

“Si bien no presentaba lesiones si pudimos observar que la hembra tiene una edad aproximada de 10 años, es de tipo labrador negro, tiene un tumor en la cola, enfermedad periodontal, artrosis en la cadera y tenía una carga baja de pulgas y garrapatas, lo que hace suponer que tiene un hogar o tenedores del cual tal vez se haya escapado y extraviado”, destacó Díaz.

“Ahora estamos en la búsqueda de los tenedores, es por ello que quienes tengan información deberán presentarse en el Centro de Adopciones, ubicado en la av. Gato y Mancha S/N) para acreditar que es suya”, remarcó el funcionario.

En casos como estos, se solicita a los vecinos comunicarse al 105 o bien mediante la APP Salta Activa para activar el protocolo de asistencia.