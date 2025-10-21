Supervisaron las obras de ampliación y refuncionalización del hospital San Bernardo

La construcción del bloque de crítico registra un avance del 10% y el de esterilización, un 25%. El gobernador Gustavo Sáenz inauguró el nuevo bloque de administración.

El secretario de Obras Públicas, Hugo de la Fuente, supervisó los avances en las obras de ampliación y refuncionalización del hospital San Bernardo. Esta iniciativa impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz, abarcará más de 11 mil metros cuadrados y se financia a través de Fonplata y el Gobierno de la Provincia.

Con un avance del 10%, se realiza la construcción del bloque crítico. Ocupará una superficie de 8.440 m2 y albergará quirófanos, boxes de terapia intensiva, unidad coronaria y camas para terapia intermedia, entre otros sectores. En la actualidad las tareas se concentran en la terminación de las fundaciones y el hormigonado de columnas en la planta baja.

Por su parte, se efectúan labores en el sistema eléctrico de la sala de máquinas. Éste sector proveerá de electricidad a todos los bloques del establecimiento sanitario provincial.

Finalmente también se construye un bloque de esterilización, que cuenta con un avance del 25%. Ya concluyeron los trabajos de fundaciones y columnas, e inició el armado de vigas altas y losas de hormigón.

Cabe recordar que ya se habilitó el nuevo edificio de administración, que cuenta con una superficie 2.100 m2 con oficina y área de atención al público, salón de usos múltiples, sala de reuniones, aulas, auditorio central, sector para la gerencia, oficinas, baños y ascensores.





Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación