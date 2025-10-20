Servicios en los barrios: realizarán cortes de cabello gratuitos en Palermo I

La Municipalidad continúa acercando servicios a los barrios. El próximo jueves 23, a partir de las 15, se realizará una nueva jornada de corte de cabello gratuito en el SUM de barrio Palermo I, ubicado en Hipódromo de la Plata y Pasaje Manantial.

La propuesta está destinada a niños, jóvenes y adultos, y forma parte de las acciones impulsadas por la Secretaría de Gobierno para acompañar a las familias de la ciudad y promover el acceso a distintos servicios.

Para conocer más sobre las actividades que se realizan en el SUM, comunicarse al número 3874565870.