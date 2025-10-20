La Policía de Salta recuperó trece vehículos con pedido de secuestro

La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Investigaciones, realizó distintos procedimientos en la provincia y logró recuperar 13 vehículos, con pedido de secuestro por robos, hurtos o retención indebida.

Los procedimientos se realizaron en Capital, General Güemes, Metán y Embarcación. Se registraron personas detenidas.

En el marco de operativos preventivos, en los últimos días se detectaron 2 camionetas, 5 autos y 6 motos con requerimiento judicial de Salta, Jujuy, Córdoba y Buenos Aires.

Intervinieron las Fiscalías Penales jurisdiccionales.