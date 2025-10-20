La obra de reconstrucción del canal Yrigoyen ya se encuentra habilitada

La Municipalidad dejó habilitadas las obras de reconstrucción del canal pluvial Hipólito Yrigoyen, a la altura de 20 de Junio, más precisamente entre el puente Las Bumbunas y la calle Nicolás Medina.

Sergio Andrada, coordinador de la Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas, detalló que “luego del colapso que sufrieron los taludes que generaron hundimientos en las calzadas y obstrucciones en el interior del canal, procedimos a la limpieza de dicho tramo y a la reconstrucción de los revestimientos”.

“Estas acciones consistieron en nuevos taludes y soleras de hormigón, como así también en el armado de gaviones de piedras para permitir un correcto drenaje del agua de lluvia”, explicó Andrada.

“Además, construimos las veredas e instalamos una pasarela para favorecer el tránsito peatonal en la zona, como así también la recreación y el esparcimiento de los vecinos del lugar”, manifestó el funcionario, quien agregó que “otras acciones incluyeron la construcción de una plaza con bancos y canteros, e instalación de nuevas luminarias LED que brindarán más seguridad a las personas”.

Es importante destacar que, las veredas cuentan con diversas rampas de accesibilidad como parte de las políticas de inclusión de personas con discapacidad o movilidad reducida.