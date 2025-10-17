El domingo tendrá lugar en el parque San Martín una Varieté de Circo

La Agencia Cultura Activa de la Municipalidad acompaña e invita a la comunidad a disfrutar de una nueva Varieté de Circo, a cargo de artistas independientes de distintos puntos del país.

La función se llevará a cabo el domingo 19 de octubre a las 18 horas, y comenzará con un desfile artístico que partirá desde calle Córdoba hasta el anfiteatro ‘Cuchi’ Leguizamón del parque San Martín, donde se desarrollará la presentación principal. La entrada es libre y colaboración a la gorra.

El público podrá disfrutar de una propuesta llena de acrobacias aéreas y de piso, malabares, humor y sorpresas, pensada para toda la familia. Esta jornada se realiza en el marco del cierre del 10° Encuentro de Circo y Variedades de Salta, con el propósito de compartir y celebrar el arte circense a través de espectáculos abiertos a toda la comunidad.