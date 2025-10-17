Intensificarán los controles preventivos de tránsito en Capital

El subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, junto al secretario de Tránsito y Seguridad Vial municipal de Salta, Matías Assennato, acordaron, la realización de operativos conjuntos durante las próximas semanas. En cada dispositivo se controlará estrictamente el uso de casco en motociclistas y luces y documentación en todos los vehículos.

En tal sentido, Fleming remarcó la necesidad de establecer estrategias de trabajo que permitan reducir la siniestralidad vial, donde los protagonistas son los motociclistas y de esta manera preservar la vida.