Se invita a recorrer los Paseos Artesanales: habrá música y danza para disfrutar

La Municipalidad de Salta invita a vecinos y turistas a recorrer los Paseos Artesanales que funcionan en el macrocentro de la ciudad, ofreciendo una amplia variedad de productos elaborados por artesanos locales.

Estarán abiertos de 10 a 21 horas y se encuentran ubicados en Plaza Güemes, Paseo Balcarce y Paseo de los Poetas.

Este fin de semana, los paseos se suman con propuestas artísticas que aportarán color y alegría a la ciudad.

En el Paseo de los Poetas, se realizará un encuentro de tango junto a “Milonga Itinerante”. De 18 a 19 horas, los profesores Sergio Pineda y Cecilia Venecia dictarán una clase abierta y gratuita de tango. Luego, la tarde continuará con una milonga para todos aquellos que deseen bailar. Está destinada tanto a quienes se inician en el tango como a quienes ya tienen experiencia. No es necesario concurrir con pareja ni contar con conocimientos previos.

En la Plaza Güemes, a partir de las 18 horas, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones de danza a cargo de Academia Raga (Danzas de la India) y Studio 54, dirigida por el profesor César Guantay.

En ambos paseos, la Banda Municipal 25 de Mayo acompañará las actividades con un repertorio festivo y alusivo, sumando un toque musical que completará la propuesta cultural.

Los Paseos Artesanales funcionarán en los siguientes días y horarios:

Plaza Güemes: viernes, sábado y domingo, de 10 a 21 horas (calle Balcarce y J.M. Leguizamón).

Paseo Balcarce: viernes y sábado en Balcarce al 700 y domingo en Balcarce al 900, de 10 a 21 horas.

Paseo de los Poetas: viernes y sábado de 10 a 21 horas (calle Esteco)