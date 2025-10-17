Día de la Madre: horarios especiales de visita en establecimientos penitenciarios de Salta
Con motivo del Día de la Madre, el Servicio Penitenciario Provincial dispuso horarios especiales de visita en las distintas unidades carcelarias y alcaidías de la provincia.
La medida busca fortalecer los vínculos familiares y brindar contención emocional a las personas privadas de la libertad en una fecha tan significativa.
Las visitas se desarrollarán en diferentes fechas según cada establecimiento penitenciario:
19 de octubre de 2025
Unidad Carcelaria Nº1 Salta: 12 a 18 hs
Unidad Carcelaria Nº3 Orán: 13:30 a 18 hs
Unidad Carcelaria Nº4 Mujeres (Salta): 13 a 18 hs
Unidad Carcelaria Nº6 Rosario de Lerma: 13 a 18 hs
Unidad Carcelaria Nº7 Cerrillos: 13 a 18 hs
Unidad Carcelaria Nº9 Mujeres (Orán): 14 a 18 hs
Alcaidía Nº3 Orán: 08 a 13 hs
25 de octubre de 2025
Alcaidía General Nº1 Salta:
08 a 12 hs: pabellones A2, B1 y C (ambas plantas)
14 a 18 hs: pabellones A1, B2 y D (ambas plantas)
Alcaidía Femenina: 08 a 12 hs
Alcaidía Nº2 Tartagal: 08:30 a 12 hs
26 de octubre de 2025
Unidad Carcelaria Nº5 Tartagal: 14 a 18 hs
2 de noviembre de 2025
Unidad Carcelaria Nº2 Metán: 13:30 a 18 hs
Esta iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Servicio Penitenciario Provincial para promover el acompañamiento familiar y reforzar los lazos afectivos, fundamentales en los procesos de reinserción social.
Se recuerda que durante las jornadas se implementarán controles de bioseguridad en todos los establecimientos.