Día de la Madre: horarios especiales de visita en establecimientos penitenciarios de Salta

LocalesHace instantes Por prensa
104504-dia-de-la-madre-horarios-especiales-de-visita-en-establecimientos-penitenciarios-de-salta

Con motivo del Día de la Madre, el Servicio Penitenciario Provincial dispuso horarios especiales de visita en las distintas unidades carcelarias y alcaidías de la provincia.

La medida busca fortalecer los vínculos familiares y brindar contención emocional a las personas privadas de la libertad en una fecha tan significativa.

Las visitas se desarrollarán en diferentes fechas según cada establecimiento penitenciario:

19 de octubre de 2025

Unidad Carcelaria Nº1 Salta: 12 a 18 hs
Unidad Carcelaria Nº3 Orán: 13:30 a 18 hs
Unidad Carcelaria Nº4 Mujeres (Salta): 13 a 18 hs
Unidad Carcelaria Nº6 Rosario de Lerma: 13 a 18 hs
Unidad Carcelaria Nº7 Cerrillos: 13 a 18 hs
Unidad Carcelaria Nº9 Mujeres (Orán): 14 a 18 hs
Alcaidía Nº3 Orán: 08 a 13 hs
25 de octubre de 2025

Alcaidía General Nº1 Salta:
08 a 12 hs: pabellones A2, B1 y C (ambas plantas)
14 a 18 hs: pabellones A1, B2 y D (ambas plantas)
Alcaidía Femenina: 08 a 12 hs
Alcaidía Nº2 Tartagal: 08:30 a 12 hs
26 de octubre de 2025

Unidad Carcelaria Nº5 Tartagal: 14 a 18 hs
2 de noviembre de 2025

Unidad Carcelaria Nº2 Metán: 13:30 a 18 hs
Esta iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Servicio Penitenciario Provincial para promover el acompañamiento familiar y reforzar los lazos afectivos, fundamentales en los procesos de reinserción social.

Se recuerda que durante las jornadas se implementarán controles de bioseguridad en todos los establecimientos.

prensa

banner-wapp2

Te puede interesar

Te puede interesar