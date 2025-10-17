Hoy se realizarán operativos simultáneos en: El Milagro, 20 de Febrero y San Benito

Hoy se realizarán operativos simultáneos en distintos barrios. La atención comenzará a partir de las 9 de la mañana.

Continuando con las actividades que desarrolla el móvil del Registro Civil, este viernes 17 de octubre se llevarán a cabo operativos de identificación en diversos puntos de la Capital.

Los operativos se realizarán en el playón deportivo de la Escuela Ceferino Namuncurá, en el barrio El Milagro, ubicado sobre las calles Cuba y República Argentina. Al mismo tiempo, se efectuará otro operativo en el Paseo Deportivo del Legado Güemes, en avenida Entre Ríos al 1500.

Por otra parte, en el Centro Integrador Comunitario del barrio San Benito también se desarrollará un operativo, que estará ubicado en avenida Discépolo esquina Mors.

Mañana sábado 18 de octubre el móvil estará presente en la Feria San Martín, ubicada en avenida San Martín 1265.

Al respecto, la titular del organismo, Fernanda Ubiergo, aconsejó mantener al día todas las actualizaciones y vencimientos de los ejemplares del DNI. Además, recordó que se pueden acercar a las oficinas del Registro Civil para retirar los documentos tramitados hace más de treinta días.

En todos los casos, los operativos inician a las 9 de la mañana y, en primera instancia, se entregan 70 turnos por orden de llegada.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación