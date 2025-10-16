Fórmula 1: Alpine presentó el nuevo diseño del auto de Franco Colapinto

El vehículo del argentino tendrá una decoración especial que se podrá ver a partir del Gran Premio de Austin, este fin de semana, y que, luego, se usará en Brasil y México.

Alpine presentó el nuevo diseño para el monoplaza que utilizará el argentino Franco Colapinto y, encima, sorprendieron con la presencia del futbolista brasilero Neymar. Se trata de una decoración especial que tendrá el vehículo del pilarense, con un guiño de cara al anuncio de su continuidad y que será utilizado en los Grandes Premios que se disputen en América a partir del próximo en Austin, EEUU.

Durante el video con el que se presentaron los nuevos colores, Colapinto tiene que realizar una carrera con distintos medios de transporte de la empresa argentina que es sponsor del argentino.

Cuando parecía que el triunfo iba a quedar en manos de Colapinto, aparece el avión de la empresa para superarlo en la última recta. En el final de la publicidad, Colapinto observa cómo estará su monoplaza con los detalles en amarillo en el alerón y en la parte trasera para el Gran Premio de Estados Unidos, que se llevará a cabo este fin de semana en el Circuito de las Américas de Austin, y destaca: “Quedó flama, ¿no?”.

“Agregando un toque de Mercado Libre, amarillo a nuestro coche para Austin, Ciudad de México y São Paulo”, indicaron en las redes la escudería. En el video, también, se puede apreciar a la representante de Colapinto acompañándolo en la pista rumbo al monoplaza.