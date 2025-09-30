La Escuela Delfín Leguizamón hoy se encuentra sin clases

Hoy no hay clases y se realiza una reunión con la Ministra de Educación, Cristina Fiore, para abordar las denuncias y definir acciones.

Hoy no hay clases y se realiza una reunión con la Ministra de Educación, Cristina Fiore, para abordar las denuncias y definir acciones.

Luego de que padres de la Escuela Delfín Leguizamón, del barrio Boulogne Sur Mer, denunciaran casos de abuso sexual, bullying y consumo de drogas dentro del establecimiento, hoy no se dictaron clases y se llevó a cabo una reunión con la Ministra de Educación, Cristina Fiore, para abordar la situación.

Alejandro Williams Becker, secretario de Política Educativa, enfatizó que, como sistema educativo público, no se puede excluir a ningún alumno por preferencias de los padres de otros niños, reafirmando el compromiso del Estado con la educación inclusiva y la protección de los estudiantes.