Hoy el Hospital Señor del Milagro realiza actividades por el Día Internacional del Adulto Mayor

Se instalará un stand informativo y se harán controles de parámetros vitales. El miércoles habrá juegos, talleres y actividades físicas para los adultos mayores.

El Hospital Señor del Milagro lleva adelante distintas propuestas en el marco del Día Internacional del Adulto Mayor, destinadas tanto a pacientes como a toda la comunidad que desee participar.

Hoy, martes 30 de septiembre, de 9 a 11, se instalará un stand informativo en el hall central de la institución. Allí se brindará información sobre prestaciones médicas del programa y se realizarán controles de parámetros vitales como peso, talla y glucemia.

Mientras que, el 1 de octubre, de 09 a 12, se desarrollará una jornada recreativa en el patio del hospital. El cronograma incluye un taller artístico, juegos lúdicos, una pausa activa con ejercicios físicos a cargo del Programa de Rehabilitación, y un stand sobre alimentación saludable y complementaria del adulto mayor a cargo del Programa de Nutrición.

El Día Internacional del Adulto Mayor, conmemorado cada 1 de octubre, busca sensibilizar a la sociedad sobre el rol de las personas mayores y fomentar su inclusión y participación activa en la vida social.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación