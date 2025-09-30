Hoy el Hospital Señor del Milagro realiza actividades por el Día Internacional del Adulto Mayor
El Hospital Señor del Milagro lleva adelante distintas propuestas en el marco del Día Internacional del Adulto Mayor, destinadas tanto a pacientes como a toda la comunidad que desee participar.
Hoy, martes 30 de septiembre, de 9 a 11, se instalará un stand informativo en el hall central de la institución. Allí se brindará información sobre prestaciones médicas del programa y se realizarán controles de parámetros vitales como peso, talla y glucemia.
Mientras que, el 1 de octubre, de 09 a 12, se desarrollará una jornada recreativa en el patio del hospital. El cronograma incluye un taller artístico, juegos lúdicos, una pausa activa con ejercicios físicos a cargo del Programa de Rehabilitación, y un stand sobre alimentación saludable y complementaria del adulto mayor a cargo del Programa de Nutrición.
El Día Internacional del Adulto Mayor, conmemorado cada 1 de octubre, busca sensibilizar a la sociedad sobre el rol de las personas mayores y fomentar su inclusión y participación activa en la vida social.
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación