Ofrecerán controles gratuitos en el campus de la UNSa por el Día del Corazón

En el marco del Día del Corazón, que celebra cada 29 de septiembre, el Servicio de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud “El Teléfono de la Salud” ofrecerá controles de presión arterial, evaluaciones de composición corporal y más pruebas gratuitas en el campus universitario.

El Stand Nutricional funcionará hoy de 9 a 12hs frente a la Dirección de Salud Universitaria (DSU), con el objetivo de promover la importancia de las medidas preventivas para un buen cuidado del corazón.