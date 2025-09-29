Hoy todos los negocios estarán cerrados en Salta

Hoy la ciudad de Salta vivirá una jornada atípica: todos los locales comerciales permanecerán cerrados por la celebración por el Día del Empleado de Comercio.

La medida incluye supermercados, shoppings, galerías, comercios mayoristas y minoristas, así como todo el sector comercial en general. El objetivo es que los trabajadores puedan disfrutar de su día en familia, sin la obligación de asistir a sus puestos laborales.

El acuerdo alcanzado con la Cámara de Comercio establece sanciones para aquellos locales que no cumplan con la disposición, ya que este cierre obligatorio se encuentra contemplado en la Ley Nacional N° 26.541, que equipara la fecha a un feriado nacional.