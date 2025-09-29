Hoy se realizará una feria de Salud en la zona sureste de la Ciudad de Salta

La actividad se desarrollará en la Plazoleta Independencia con actividades de promoción y prevención de salud integral para la familia.
hq720

Hoy se llevará a cabo una feria de salud de 9 a 12, en la Plazoleta Independencia, ubicada en calle Independencia y esquina San Felipe y Santiago.

La iniciativa tiene como objetivo brindar herramientas de promoción y prevención para el cuidado integral de la salud familiar.

Durante la feria, los vecinos podrán acceder a múltiples servicios y actividades gratuitas, entre ellas:

Controles médicos

Presión arterial y signos vitales
Realización de PAP

Vacunación

Consejería y Educación
Nutrición
Diabetes
Salud Mental y Adicciones
Salud Sexual y Reproductiva

Materno Infancia
Cómo Obtener el CUD (Certificado único de discapacidad)

Prevención

Hipertensión y Diabetes
Accidentes

Hábitos Saludables

Alimentación Sana
Actividad Física

Acción solidaria

Donación de Sangre
 
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación
 

Prensa

