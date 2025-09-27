Salta presente en la Feria Internacional de Turismo

La capital salteña forma parte, con un stand propio, de una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se desarrolla del 27 al 30 de septiembre en La Rural de Palermo, Bs. As. Está prevista la asistencia del intendente, Emiliano Durand.

Desde hoy, la Ciudad de Salta participa de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) 2025 que se lleva adelante en la Rural de Palermo, en Buenos Aires, hasta el 30 del corriente.

Durante el fin de semana, el stand de la ciudad contará con diversas presentaciones en vivo, entre ellas la de ‘Salta, Ciudad de las Peñas’, con la actuación de Rodrigo Moro y el Ballet Alma Nuestra. Además, se brindarán clases magistrales sobre la auténtica empanada salteña y se presentará el Kilómetro Cero de la Ruta del Vino, propuestas que estarán acompañadas por degustaciones y shows destinados al público presente.

Además, se realizarán juegos y dinámicas con el público, y se entregarán premios y merchandising del municipio.

El intendente, Emiliano Durand, acompañará la presencia de Salta en la feria, reafirmando el compromiso de la gestión con la promoción de la capital como un destino cultural, gastronómico y de experiencias auténticas.

El lunes y martes se desarrollarán reuniones estratégicas con otros destinos y actores de la industria, con el objetivo de fortalecer alianzas y potenciar el desarrollo turístico de la ciudad.