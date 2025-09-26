El IPV sorteará 48 departamentos en Rosario de la Frontera

El Instituto Provincial de Vivienda se encuentra próximo a finalizar la obra de 48 departamentos en la localidad de Rosario de la Frontera, por ello llama a inscripción y/o actualización de ficha social a las familias residentes que cumplan los requisitos exigidos por el organismo y deseen participar en el futuro sorteo de adjudicación.

Las familias que aún no estén inscriptas en el IPV, tienen que iniciar el trámite vía online completando el formulario en: http://ipv.salta.gov.ar/ hasta el viernes 24 de octubre. Se recuerda que la solicitud se encuentra disponible las 24 horas. Una vez que, el solicitante reciba el mail de confirmación tendrá que presentar en forma presencial documentación respaldatoria para finalizar la inscripción.

Para participar del sorteo de los departamentos, los interesados tendrán que tener en cuenta las siguientes fechas del mes de octubre. Con el propósito de asesorar y recibir documentación tanto para completar inscripción como para actualizar ficha social, una comisión del IPV atenderá los días 14 y 28 en el Centro de Capacitación Municipal (CECAM) calle Alvarado 144 de 9 a 13 y de 15 a 18 horas por orden de llegada.

Las familias que no lleguen a presentar los requisitos en esas fechas podrán hacerlo hasta el 31 de octubre en la sede Metán del IPV ubicada en la terminal de Ómnibus (Sirio Libanesa 269) - Oficina 9. La atención será con previo turno web de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 13:30 y martes hasta las 18:30.

Próximamente se dará a conocer la fecha de sorteo. Participarán las fichas vigentes desde el 2 de enero de este año a la fecha de cierre.