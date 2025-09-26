La Municipalidad y la Corte de Justicia avanzan en acciones conjuntas para simplificar trámites

El intendente, Emiliano Durand, y la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, firmaron un convenio de colaboración que permitirá optimizar procesos, mejorar servicios y facilitar gestiones para los vecinos de la ciudad.

La Municipalidad de Salta y el Poder Judicial de la Provincia acordaron avanzar en un proceso de modernización integral que beneficie a la comunidad.

El acuerdo, firmado por el intendente Emiliano Durand y la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, establece un marco institucional para el desarrollo de acciones conjuntas orientadas a simplificar trámites, optimizar los servicios y fortalecer la eficiencia en la atención al vecino.

Entre los compromisos asumidos, se prevé diseñar y ejecutar proyectos que impulsen la modernización de procesos, compartir información y recursos técnicos, así como promover instancias de capacitación y formación para el personal de ambas instituciones.

“Con este convenio logramos integrar los procesos municipales con la Corte, avanzando en la digitalización y despapelización de los expedientes. Esto significa un enorme ahorro de tiempo y recursos, tanto para el ciudadano como para las instituciones. Es un paso clave en la transformación digital que encaró la gestión del intendente Emiliano Durand, y que fue posible gracias al trabajo conjunto y a la voluntad de ambas partes», afirmó el coordinador de Modernización del municipio, Juan Ibáñez.

En el encuentro, estuvo presente además, Matías Risso, Procurador General de la comuna; el coordinador de la secretaría Privada, Ezequiel Ferrante y el vicepresidente de la Corte de Justicia, Fabián Vittar.