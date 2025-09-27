Salteños controlaron sus lunares

Junto a la empresa La Roche-Posay, el municipio realizó chequeos gratuitos en plaza Belgrano, durante tres días, a partir de la campaña "Salvá tu piel".

En el marco de la campaña de prevención del cáncer de piel “Salvá Tu Piel”, la Municipalidad de Salta y la empresa La Roche-Posay realizaron chequeos gratuitos de lunares en plaza Belgrano.

Se pusieron a disposición, durante tres dias, consultorios donde médicos especialistas llevaron adelante los controles.

El intendente, Emiliano Durand, visitó el puesto sobre calle Balcarce y destacó la importancia de cuidar la piel y prevenir enfermedades a partir de estos chequeos.

Se acercaron 383 personas a realizar consultas, se detectaron 40 casos sospechosos que fueron derivados a profesionales particulares y al Hospital del Milagro.

Durante la primera jornada fueron atendidos 108 pacientes, de los cuales 11 resultaron casos sospechosos; en el segundo día 128, con 8 casos a revisar; y durante el tercer día profesionales tuvieron 147 casos, resultando 21 derivados.

La iniciativa se enmarcó en la edición número 13 de esta campaña federal que recorre 16 provincias y más de 79 localidades, y cuenta con el apoyo de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) y la Dirección Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud de la Nación.

Quienes no pudieron acercarse a los controles presenciales tienen disponible la aplicación SkinVision, que permite un autochequeo de lunares con inteligencia artificial. De todas formas, se recomienda realizar al menos una consulta anual con un dermatólogo.