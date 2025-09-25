Desarticularon una banda que cometía delitos contra la propiedad en Capital

Cinco hombres fueron detenidos. Se allanaron inmuebles en barrios Solidaridad, Primera Junta, La Paz, San Justo y Santa Mónica. Se secuestraron motos, entre otros elementos de interés para la causa. Intervino la Fiscalía Penal 6.

La Policía de Salta desarticuló una banda que cometía delitos contra la propiedad en Capital. La investigación inició tras denuncias por robo calificado bajo la modalidad motochorros.

En la madrugada del lunes se allanaron seis inmuebles en los barrios Solidaridad, Primera Junta, La Paz, San Justo y Santa Mónica. Cinco hombres fueron detenidos. El modus operandi consistía en el robo de motocicletas y su posterior desguace.

En ese marco, se secuestraron 12 motos, autopartes y otros elementos de interés para la causa. Durante los procedimientos se halló sustancia estupefaciente por lo que se dio intervención a la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Intervino la Fiscalía Penal 6 y el Juzgado de Garantías 5.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación