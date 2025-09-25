Intenso trabajo de seguridad para sofocar un amplio incendio de pastizales en Tartagal

Los focos ígneos fueron totalmente controlados. Se trabajó durante varias horas en un gran predio donde funciona un aserradero, ubicado frente al Ejército Argentino.

La Secretaría de Seguridad, por medio de la Policía de la Provincia, informó que se procedió a la sofocación de un incendio de pastizales de gran magnitud que se focalizó en un predio ubicado en la calle Juana Azurduy y Aráoz, al frente del campo del Ejército Argentino en Tartagal.

Se indicó que fue un trabajo conjunto con personal de Bomberos de la Policía, Voluntarios, municipal y efectivos militares, que demandó varias horas de tareas en la zona. Controlaron los focos ígneos, que fueron extinguidos y se realizaron trabajos de enfriamiento en los sectores afectados que alcanzaron las 20 hectáreas.

Las tareas de sofocación evitaron daños en oficinas y viviendas ubicadas en el predio castrense.

El alerta ingresó por un reporte ciudadano al Sistema de Emergencias 911.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación