Intenso trabajo de seguridad para sofocar un amplio incendio de pastizales en Tartagal
La Secretaría de Seguridad, por medio de la Policía de la Provincia, informó que se procedió a la sofocación de un incendio de pastizales de gran magnitud que se focalizó en un predio ubicado en la calle Juana Azurduy y Aráoz, al frente del campo del Ejército Argentino en Tartagal.
Se indicó que fue un trabajo conjunto con personal de Bomberos de la Policía, Voluntarios, municipal y efectivos militares, que demandó varias horas de tareas en la zona. Controlaron los focos ígneos, que fueron extinguidos y se realizaron trabajos de enfriamiento en los sectores afectados que alcanzaron las 20 hectáreas.
Las tareas de sofocación evitaron daños en oficinas y viviendas ubicadas en el predio castrense.
El alerta ingresó por un reporte ciudadano al Sistema de Emergencias 911.
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación