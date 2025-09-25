Habrá curso de Evacuación y Primeros Auxilios en el anexo del mercado San Miguel

La capacitación tendrá lugar el próximo viernes 3 de octubre de 14:30 a 16:30, en pasaje Miramar 433. Incluirá evacuación y reanimación cardiopulmonar. Las inscripciones se realizará este 27 de septiembre, de 8.30 a 12 hs, en el anexo.

La Municipalidad a través del Ente Descentralizado del mercado San Miguel junto a la Fundación Innovación y el Instituto de Educación Superior Arturo Jaureche, invitan a la comunidad a participar del curso de Evacuación y Primeros Auxilios.

La cita será el próximo viernes 3 de octubre, en Pasaje Miramar 433, donde profesionales brindarán un espacio de encuentro y aprendizaje titulado “Pasos claves para la evacuación y respuesta efectiva y Reanimación Cardiopulmonar”.

La actividad se desarrollará de 14:30 a 16:30, para no interrumpir el horario de funcionamiento del mercado. Los cupos son limitados y la inscripción debe realizarse de manera presencial, en el anexo, este sábado, 27 de septiembre, de 8:30 a 12:00.

El curso de evacuación tiene previsto desarrollar los siguientes puntos:

Alarma de incendio.

Rutas de evacuación.

Evacuación segura.

Uso de extintores.

Comunicación y roles.

Asistencia a personas.

Punto de encuentro.

Por otro lado, en el curso de RCP, “Reanimación Cardiopulmonar”, se abordarán técnicas de desobstrucción de la vía aérea, cómo actuar ante un atragantamiento (maniobra de Heimlich), primeros auxilios básicos; y prácticas con maniquíes para concretar una experiencia realista. Además, se incluirá maniobras de reanimación para adultos, niños y bebés.