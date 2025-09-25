Mercado San Miguel, se concretó la 1ra etapa de perforación de suelo sobre calle Urquiza

Esta mañana, se colocaron los últimos pilotes que cimentarán la obra. Las tareas fueron ejecutadas con una máquina especial de casi 25 toneladas. Los 112 pilotes conformarán las columnas del nuevo edificio.

La Municipalidad de Salta avanza a paso firme con las obras de reconstrucción del nuevo edificio del mercado San Miguel. Así, esta mañana, se concretó la 1ra etapa de perforación de suelo sobre calle Urquiza.

En el predio, el Ingeniero, Juan Carlos Segura, de la empresa Segura Construcciones S.A. a cargo de la obra detalló que “el sistema de fundación que se va ejecutar en la obra es por pilotaje”,

Para eso, se utilizó una máquina pilotadora de rotación de casi 25 toneladas, la cual trabajó en la perforación necesaria para la concreción de esta fase.

“La máquina excava, saca la tierra sobrante y nosotros colocamos la armadura correspondiente y colocamos el hormigón”, precisó Segura.

En el lugar, el arquitecto, Joel Colque Ávila, inspector de la obra, explicó que ya se encuentran finalizando la última etapa de cimentación “Esta fase consiste en preparar el terreno y construir las bases que sostendrán toda la estructura de manera segura y estable”.

Esta etapa incluye la limpieza y nivelación del terreno, la excavación para las fundaciones, y el vertido de hormigón que se realizará en los próximos días para crear los pilotes de la obra.

Paralelamente, se trabaja en otro sector con tareas de demolición, extracción de materiales y restos antiguos, dañados por el incendio.

Al respecto Ávila destacó la importancia de la recuperación de la loza que estaba sobre el sector de calle Ituzaingó sacando el peso de arriba y también material del subsuelo.

Mientras tanto, se recuerda que el mercado San Miguel permanece abierto de manera normal de 8 a 14 y de 17 a 21:30, horario que se replica de lunes a sábado, recordando que las dos entradas habilitadas del predio son, por Avenida San Martín 782 y por peatonal La Florida 290.