Primeros resultados positivos del nuevo Operativo Vial Ambiental

LocalesHace 4 horas Por Prensa
La Municipalidad implementó un control y fiscalización de microbasurales en las autopistas de circunvalación que rodean a la ciudad y en las avenidas. El objetivo es detectar estos focos infecciosos y a quienes los generan.
patrulla-ambiental-relevamientos-2-768x576

En el marco del plan de Gestión Ambiental, la Municipalidad implementó un Operativo Vial Ambiental mediante el cual se harán circuitos diarios en las autopistas de circunvalación que rodean a la ciudad y en las avenidas con el fin de detectar microbasurales y a a quienes los generan.

Las tareas están a cargo del personal motorizado de la Patrulla Ambiental, que ya logró detectar focos infecciosos y, particularmente, en el ingreso al predio del Relleno Sanitario San Javier se identificó a un hombre arrojando residuos desde una camioneta.

En este caso, se le labró el acta de infracción correspondiente por violar la Ordenanza 15.415/17 que prohíbe y sanciona a quienes depositen cualquier tipo de residuos en la vía pública de manera incorrecta o lugares no habilitados para tal fin.

Como resultado de los primeros recorridos se logró detectar que se arrojaron restos de poda, neumáticos en desuso, restos cárnicos y residuos de obra en diversas platabandas y banquinas.

Se solicita a los vecinos que adviertan estas situaciones, que se comuniquen y hagan las denuncias llamando al 105 o mediante la APP Muni Salta.

Prensa

banner-wapp2

Te puede interesar

Te puede interesar