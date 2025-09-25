Primeros resultados positivos del nuevo Operativo Vial Ambiental

La Municipalidad implementó un control y fiscalización de microbasurales en las autopistas de circunvalación que rodean a la ciudad y en las avenidas. El objetivo es detectar estos focos infecciosos y a quienes los generan.

En el marco del plan de Gestión Ambiental, la Municipalidad implementó un Operativo Vial Ambiental mediante el cual se harán circuitos diarios en las autopistas de circunvalación que rodean a la ciudad y en las avenidas con el fin de detectar microbasurales y a a quienes los generan.

Las tareas están a cargo del personal motorizado de la Patrulla Ambiental, que ya logró detectar focos infecciosos y, particularmente, en el ingreso al predio del Relleno Sanitario San Javier se identificó a un hombre arrojando residuos desde una camioneta.

En este caso, se le labró el acta de infracción correspondiente por violar la Ordenanza 15.415/17 que prohíbe y sanciona a quienes depositen cualquier tipo de residuos en la vía pública de manera incorrecta o lugares no habilitados para tal fin.

Como resultado de los primeros recorridos se logró detectar que se arrojaron restos de poda, neumáticos en desuso, restos cárnicos y residuos de obra en diversas platabandas y banquinas.

Se solicita a los vecinos que adviertan estas situaciones, que se comuniquen y hagan las denuncias llamando al 105 o mediante la APP Muni Salta.