Se realizarán operativos de identificación en los barrios Siglo XXI, Gauchito Gil y Bicentenario

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, informó que desde mañana se desarrollarán operativos de identificación en distintos barrios de la Capital, como Siglo XXI, Gauchito Gil y Bicentenario.

En el barrio Siglo XXI el operativo se realizará mañana jueves 25 y viernes 26 de septiembre en el Salón de Usos Múltiples, ubicado en Mza. 3601 Lote 19. Paralelamente, en el Centro Integrador Comunitario del barrio Gauchito Gil, situado en Avenida Discépolo y Fortín Las Juntas, también se llevará a cabo un operativo de identificación.

El sábado 27 de septiembre las actividades continuarán en el NIDO del barrio Bicentenario, ubicado en la intersección de las calles Los Alpes y Veteranos de Malvinas.

Por su parte, la titular del organismo, Fernanda Ubiergo, recordó que hoy se concretó un operativo de identificación en el barrio San Francisco Solano y adelantó que los operativos continuarán desde mañana jueves hasta el sábado. Asimismo, resaltó la importancia de mantener los DNI actualizados para la vida cotidiana y para acceder a los beneficios de la seguridad social.

En todos los casos, la atención comenzará a las 9 de la mañana y se extenderá hasta agotar los turnos disponibles. Los interesados podrán realizar trámites de DNI, nuevos ejemplares, actualizaciones de mayor y menor, cambios de domicilio y pasaportes.