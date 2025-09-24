El Gobernador recibió el primer vuelo directo de Copa Airlines Panamá-Salta

Con este vuelo la provincia amplía su conectividad internacional y se abren nuevas oportunidades para el turismo receptivo, facilitando el arribo de visitantes desde más de 80 destinos de América, el Caribe y Europa. Salta se consolida como hub aéreo del norte argentino.

El gobernador Gustavo Sáenz junto a la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, encabezó la recepción del primer vuelo directo Panamá-Salta, operado por Copa Airlines.

La llegada del avión al Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes fue celebrada con la música de la Banda de la Policía de Salta.

Entre las autoridades que recibieron los pasajeros se encontraban la presidente de Inprotur, Romina Flamini; Christian Rodriguez, gerente Regional Mercosur de Copa Airlines; Facundo Assaf, presidente de la Cámara de Turismo de Salta, entre otros.

Tras los trámites de migraciones, los pasajeros recibieron obsequios y disfrutaron de una presentación de danza folklórica, que puso el acento en la identidad cultural de la provincia.

El Gobernador destacó que con esta nueva conexión directa, Salta refuerza su rol estratégico como centro de conectividad en el norte argentino.

En tanto, la Ministra de Turismo señaló que Panamá abre la posibilidad de llegar a más de 80 destinos en América, el Caribe y Europa sin pasar por Buenos Aires, “lo que potencia tanto el turismo receptivo como las oportunidades comerciales para nuestra provincia”.

Los pasajeros que arribaron en este primer vuelo se sorprendieron por la calidez de la bienvenida en el aeropuerto salteño.



La nueva ruta tendrá tres frecuencias semanales. Los vuelos partirán desde Ciudad de Panamá los días martes, jueves y domingos a las 15:14 (hora local), arribando a Salta a las 00:24 (hora local). El regreso será los lunes, miércoles y viernes a las 02:01, con llegada a Panamá a las 05:30. Copa Airlines opera estos vuelos con aeronaves Boeing 737-800, con capacidad para 16 pasajeros en clase ejecutiva y 150 en cabina principal.

De esta forma, Salta suma un nuevo vuelo internacional directo, junto con Lima (Latam), Asunción (Paranair) y Florianópolis (Aerolíneas Argentinas, desde enero de 2026).

Con la apertura de esta nueva ruta, el vuelo Salta–Panamá se constituye en un centro estratégico de conexiones internacionales, permitiendo viajar desde Salta a 85 ciudades en 32 países, incluyendo 16 destinos en Estados Unidos, sin necesidad de pasar por Buenos Aires. Esto no solo amplía las posibilidades de ingreso de visitantes internacionales y fortalece el turismo receptivo, sino que también facilita la exportación de productos salteños hacia mercados de todo el mundo, posicionando a la provincia como un nodo clave de conectividad y desarrollo económico en el norte argentino.

Este primer vuelo fue comandado por los pilotos salteños Carlos Marenzi y Gilberto Gomez Brenes.



En la recepción estuvieron presentes también representantes de las Cámaras Turismo provinciales; Fernando García Soria del Ente de Turismo de la Municipalidad; Lía Rivella de ASAT; Valeria Padilla, gerente de Marca Mercosur de Copa airlines, entre otros.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

